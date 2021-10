Il Festival internazionale dell'Economia a Torino

Torino ospiterà il Festival internazionale dell'Economia dal 2 al 5 giugno 2022.

Editori Laterza, Tito Boeri e Innocenzo Cipolletta hanno accolto la candidatura del Piemonte: "A poco più di due settimane dalla lettera che ho firmato - dice il presidente della Regione Alberto Cirio - arriva questa bellissima notizia, frutto di un lavoro di squadra in cui la Regione ha creduto e investito immediatamente, così come ha fatto tutto il nostro territorio”.

“Il Piemonte e Torino - aggiunge Cirio - sono centrali per il sistema economico dell’Italia e ora lo saranno anche per il dibattito di cui, da sempre, il Festival è palcoscenico autorevole e prestigioso". Il presidente ribadisce anche che "si farà in modo di coinvolgere l’intero Piemonte”.