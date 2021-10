Gal Terre del Sesia: stanziamento di 6 milioni dalla Regione

Oltre 2 milioni di euro in arrivo, dopo i 4 già stanziati, per sostenere il Gruppo di Azione Locale Terre del Sesia. Una misura varata dalla giunta regionale, con il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso, che aggiunge per il biennio 2021-22 quasi il 50% dell’intero stanziamento già previsto per il periodo 2014-20.

“La dotazione vigente – commenta il presidente della commissione Ambiente in Consiglio regionale, il leghista Angelo Dago – è di 4 milioni di euro, ai quali per il biennio in corso vengono aggiunti altri 2 milioni, raggiungendo così 6.240.593,93 euro per il Gal Terre del Sesia. Ancora una volta l’attenzione al territorio è confermata dai fatti”. “Il Gal Terre del Sesia – prosegue il collega di partito Alessandro Stecco, che in Consiglio regionale presiede la commissione Sanità - è una società consortile partecipata da soggetti pubblici e privati che lavora allo sviluppo rurale attraverso la valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale, dei prodotti tipici, delle attività agricole ed artigianali. Una entrata cospicua come quella derivante dal trasferimento regionale darà significato e forza alla loro azione”. “Attraverso i Gruppi di Azione Locale la Regione - concludono i due consiglieri vercellesi del Carroccio - vuole valorizzare le potenzialità locali e promuovere lo sviluppo partecipativo attraverso un Piano di Sviluppo Locale che miri alla costruzione di un valore aggiunto, in particolare negli ambiti dello sviluppo e l’innovazione delle filiere, del turismo sostenibile, della valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico e dell’accesso ai servizi pubblici essenziali”.