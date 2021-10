Vercelli, scuole: nessun focolaio attivo, una classe in quarantena

Ad un mese dall’inizio delle lezioni diminuiscono in Piemonte i contagi nelle scuole. E Vercelli si rivela la provincia più “virtuosa” in regione, con nessun focolaio attivo e una sola classe in quarantena alle superiori. l punto è stato fatto nei giorni scorsi dal presidente Alberto Cirio e dalla sua Giunta: i dati mostrano che, soprattutto nelle fasce d’età coinvolte dalla vaccinazione (scuole medie e superiori), l’incidenza del contagio in classe è molto inferiore rispetto allo stesso periodo del 2020.

Approfondimento su La Sesia in edicola da venerdì 15 ottobre