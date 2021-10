Maltempo, viabilità: le strade che restano chiuse al traffico

Prosegue senza sosta il lavoro del personale Anas e delle Forze dell'Ordine che nelle scorse 48 ore hanno lavorato per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato il Nord Italia, in particolare Liguria e Piemonte.

In Liguria, permane la chiusura della statale 35 "dei Giovi" in località Ronco Scrivia per la presenza di detriti sul piano viabile. Chiusa ancora anche la statale 456 "del Turchino" in località Rossiglione. In Piemonte resta chiuso al traffico il ponte sul Bormida, lungo la statale 10 “Padana Inferiore” ad Alessandria (km 96,500). Il provvedimento di chiusura è stato preso nella serata di ieri, lunedì 4 ottobre, in via precauzionale vista l’onda di piena del fiume ed è stato istituito il presidio ininterrotto dell’infrastruttura da parte delle squadre Anas. Il percorso alternativo è costituito dalla A21. Sempre nell’Alessandrino resta provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 456 “del Turchino” tra la rotonda di Belforte Monferrato (km 71,600) e il confine regionale con la Liguria (km 78,764) a causa di allagamenti e detriti sul piano viabile in tratti saltuari. "La chiusura è stata istituita in via cautelativa nella mattina di ieri anche in seguito alla ricezione degli allarmi di movimento versante scattati dai primi sensori installati sulla frana di Gnocchetto di Ovada", precisa Anas.

A causa di allagamenti saltuari e il cedimento localizzato del piano stradale resta temporaneamente chiusa al traffico anche la statale 334 “del Sassello” per un tratto di circa 10 chilometri a Cartosio (Al). La viabilità è indirizzata sulla provinciale 216, al km 28,600, e sulla provinciale 217 al km 38,200. Infine, sulla base del Piano regionale di allertamento per criticità idrogeologica e del bollettino di allerta emesso da Arpa Piemonte con livello di criticità ‘arancione’, permane temporaneamente la chiusura al traffico della strada statale 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” a Valdo, nel comune di Formazza, con deviazione dei veicoli leggeri sulla viabilità comunale, e tra Canza (km 36,400) e Cascate Toce (km 40), sempre nel territorio comunale di Formazza.