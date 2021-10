Maltempo: chiusi alcuni tratti delle statali del Sassello e del Turchino

A causa di allagamenti per le piogge intense delle ultime ore, la strada statale 334 “del Sassello” è provvisoriamente chiusa al traffico tra Melazzo (Al), al km 46, e il confine regionale con la Liguria (km 28,647). Lo fa sapere Anas, che spiega: "L’ondata di forte maltempo che sta colpendo la zona ha inoltre determinato la chiusura al traffico della statale anche oltre il confine regionale all’altezza di località Maddalena, nel comune di Sassello (Sv), dove si registra l’esondazione del torrente che fiancheggia la sede stradale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione non appena rientrata la fase di emergenza".

A causa degli allagamenti in tratti saltuari, anche la strada statale 456 “del Turchino” è chiusa al traffico nel tratto compreso tra località Stazione Molare (km 66,600), nel comune di Ovada, e il confine con la Liguria (km 78,764). Le squadre Anas sono al lavoro dalle prime ore di oggi per la regolazione della viabilità e per la gestione dell’emergenza.