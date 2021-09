Il progetto “Noi con voi” regala altre due auto al Fondo Edo Tempia. Non si ferma l’onda di generosità delle aziende del territorio che collaborano al progetto “Noi con voi”. Altre due auto sono state messe a disposizione del Fondo Edo Tempia grazie alla sponsorizzazione di 41 imprese che hanno aderito alla proposta di Gms, società lombarda specializzata al sostegno alle Onlus per fornirle di auto adatte alle loro esigenze. Il simbolico taglio del nastro delle due Dacia Sandero, che riportano sulla carrozzeria i loghi di tutti i partner, è avvenuto alla presenza del sindaco di Biella Claudio Corradino, il cui Comune ha patrocinato l’iniziativa.

“Noi con voi” ha già consentito al Fondo e alla Fondazione Tempia di avere a disposizione altri mezzi, tra cui un furgone attrezzato per il trasporto dei pazienti. Il servizio che i volontari mettono a disposizione quotidianamente prevede l’accompagnamento gratuito da e verso strutture sanitarie più lontane quando i malati non hanno altri mezzi per raggiungerle. Anche nel 2020 segnato dalla pandemia le auto si sono mosse 829 volte per un totale di 52.000 chilometri percorsi in un anno.