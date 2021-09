Un cane "speciale" ispeziona i parchi per trovare i bocconi avvelenati

Polizia provinciale di Novara al lavoro con il cane anti-veleno del Nucleo cinofilo della Provincia di Belluno.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 29 settembre, gli agenti della polizia provinciale, insieme a quelli della polizia locale di Novara, hanno guidato i colleghi del Nucleo cinofilo della polizia provinciale di Belluno nei parchi del capoluogo. Come preannunciato negli scorsi mesi, su iniziativa del Settore polizia provinciale di Novara, il personale della Provincia bellunese ha messo a disposizione il proprio cane per ispezionare alcune aree verdi cittadine con l’obiettivo di individuare l’eventuale presenza di bocconi avvelenati. L’iniziativa, era stata concordata a seguito del grave incidente avvenuto all’inizio della scorsa estate nell’area cani di viale Buonarroti a Novara. Oltre all’area di viale Buonarroti sono stati setacciati anche il parco del Valentino di via Alcarotti, il parco delle Coccinelle tra viale piazza d’Armi e via Premuda, il parco di via Orelli e il parco di viale Volta nei pressi del cavalcavia di San Martino. Insieme ai i cani del Nucleo cinofilo bellunese e della polizia locale di Novara, ha partecipato all’uscita anche la cagnolina Bonnie della polizia della Provincia di Novara, al fine di verificare i risultati del suo addestramento, attualmente ancora in corso.