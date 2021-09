"Ripartire.Insieme": un filmato ed un convegno per la rinascita

Cna Piemonte Nord (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) vuole sancire la fase della riapertura delle imprese e della ripartenza del lavoro verso l’uscita dall’emergenza Covid-19 e il ritorno alla normalità con un filmato e un convegno.





Il filmato, dal titolo "Ripartire.Insieme", realizzato con la regia di Vanni Vallino, è stato girato nello scorso mese di luglio nelle sedi di alcune imprese associate alla confederazione. Il convegno dal titolo “Il Pnrr per il territorio e le Pmi. Quali opportunità per la ripresa economica" rappresenta la parte pubblica dell’assemblea elettiva che si è tenuta lo scorso mese di giugno on line. “Obiettivo di questo filmato è quello di condividere delle emozioni – ha spiegato Marco Pasquino, direttore Cna Piemonte Nord – e far arrivare un messaggio chiaro a tutti di ottimismo per il futuro, per riabituarci ad avere una visione che va oltre il prossimo Dpcm. Qualche mese fa eravamo alla ricerca di un’idea creativa per parlare di ripartenza. Grazie al lavoro di Vanni Vallino e della sua troupe il risultato finale è addirittura superiore alle nostre aspettative”.





Il filmato è stato realizzato con il contributo di Cna Piemonte. “Cna Piemonte ha subito risposto sì alla richiesta di collaborazione dei colleghi” ha dichiarato Delio Zanzottera, segretario regionale della Confederazione. “Questo progetto - ha aggiunto - è il simbolo di cosa vuol dire ripartire, un passaggio culturale fra epoca pre e post Covid. Un momento epocale che ci ha segnato. Riconosciamo il valore di questo lavoro”. “Ripartire insieme è un messaggio forte – ha detto infine il regista Vanni Vallino - con due concetti distinti. Abbiamo quindi voluto costruire immagini altrettanto forti. L’idea è stata quella di creare un sistema emotivo che facesse apprezzare di più idea di ripartire insieme. Ripartire ad esempio dai rumori che si sentono in un’azienda. I suoni e i rumori a cui non eravamo più abituati. Insieme, come le immagini che costruiscono il percorso che crea il messaggio. Ma insieme anche come la necessità di un’Associazione di categoria che aiuti a ripartire. Questo filmato rappresenta una ripartenza anche per noi operatori del settore dopo lo stop forzato”.