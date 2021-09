Genova Voltri-Gravellona Toce: le chiusure notturne fino al 1° ottobre

Per consentire lavori di risanamento dei giunti del cavalcavia di svincolo, in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 29 alle 6 di giovedì 30 settembre sarà chiuso sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Gravellona Toce. Lo fa sapere società Autostrade, che consiglia "in alternativa, immettersi sulla A26 verso Genova, uscire e rientrare alla stazione di Vercelli est, per proseguire poi in direzione di Gravellona Toce".

Inoltre, sempre sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona Toce e Ornavasso, in direzione della SS33 del Sempione, nei seguenti giorni e orari: dalle 22 di martedì 28 alle 6 di mercoledì 29 settembre; dalle 22 di giovedì 30 settembre alle 6 di venerdì 1 ottobre. Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona Toce, si potrà percorrere la SS33 del Sempione.