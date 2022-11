Alla scuola dell'infanzia di Asigliano il progetto “Libriamoci”

"Cosa accade quando una bambina, indispettita per essere stata interrotta nelle sue letture, munita di un’arma poliedrica e fortissima, si scontra con un orso nerboruto e ottuso che infastidisce non solo lei, ma anche tutti gli altri abitanti della foresta? Succede che, grazie alla sfrontatezza della protagonista, il libro diviene uno strumento di forza: riparo, scudo, scala, persino micidiale sonnifero, ribaltando con ironia ogni punto di vista, soprattutto quello di un orso dalla forza bruta!”

È questa la presentazione che ha fatto dire alle insegnanti: “Questo è il libro che fa per noi!”. Si trattava di scegliere che cosa leggere ai bambini dell’Infanzia nell’ambito del progetto “Libriamoci — giornate di lettura nelle scuole”, per continuare una felice tradizione in cui i ragazzi “grandi” della Scuola secondaria di 1° grado di Asigliano preparano un momento di animazione della lettura per i “piccoli”. E, mentre preparano, riflettono loro stessi su concetti che, spiegati ai piccoli, fanno molto bene anche ai grandi.



Che cosa ci rende forti? I muscoli? La prepotenza? Il prevaricare gli altri? In realtà, e nella fantasiosa simbologia del racconto, un libro, per chi lo legge con gusto, può dimostrare una forza insospettata, la forza di guardare oltre, di scoprire strategie e superare le paure. Un libro può essere quella ricchezza che ci manca, benché così a portata di mano da sfuggire ad occhi distratti. Tutt'altro che distratti sono stati invece i bambini della scuola dell’Infanzia di Asigliano, catturati dalla lettura e dalle immagini del libro “Forte più di un orso” di Helme Heine. Così come attenti e concentrati nello svolgere il loro ruolo di lettori sono stati gli alunni della 1°A della Scuola secondaria, entusiasti di varcare la soglia dell’asilo, luogo caro nella memoria, in una inedita veste di “fratelli maggiori”, con quel di più di esperienza da condividere.

Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia di Asigliano