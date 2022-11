Palazzolo Vercellese: addio a Piero Peretti

Con Piero Peretti se ne va un pezzo di storia di Palazzolo Vercellese.

Ma non solo. Peretti aveva 72 anni, era malato da qualche tempo, ed è mancato nella giornata di giovedì. Peretti era un grande appassionato di storia, sia di Palazzolo che dei paesi vicini, ed infatti era molto conosciuto e stimato da parte di tanti trinesi. A Trino infatti è stato protagonista di pubblicazioni letterarie, ha collaborato con gli Amici della Biblioteca Civica.

A Palazzolo viene ricordato per il suo sorriso, per l’attenzione alla storia locale, del suo paese e della zona, quella storia che amava preservare e trasmettere agli altri affinché non andasse perduta. Amava la letteratura, il teatro, la storia, la cultura. Carattere solare, Peretti era anche un donatore di sangue del gruppo Fidas di Palazzolo che lo ricorda con affetto, ex bersagliere, compagno di tante marce dell’Amicizia del Comitato per il Gemellaggio di Trino, al quale era molto legato. Peretti sapeva fornire notizie storiche a chiunque gliele chiedesse, è stato molto utile a diverse persone per aiutarle a costruire i loro progetti, che fossero letterari o di altro tipo culturale. Peretti lascia un grande vuoto nell’intera comunità palazzolese e della zona.