Plastic Free: nuova raccolta rifiuti alle chiuse di Palestro

Nuova raccolta rifiuti di Plastic Free Vercelli alle chiuse di Palestro per sensibilizzare sul tema ambientale. L’appuntamento è fissato per domenica 13 novembre alle 14.30, con ritrovo all’inizio della frazione di Pizzarosto.

È la seconda raccolta organizzata dal gruppo cittadino in questa zona: “La prima si era tenuta a giugno del 2021 sul lato della zona abitata di Palestro – spiega la referente di Vercelli Valeria Frigerio – Questa volta ci occuperemo dell’altro lato, dalla parte di Pizzarosto. L’iniziativa nasce dalla nostra volontà e da quella del Comune di Palestro a seguito di molte segnalazioni: nella zona che andremo a ripulire, l’abbandono di rifiuti ingombranti e domestici è impressionante”.

Per partecipare alla raccolta è necessario iscriversi nella sezione “Eventi” su www.plasticfreeonlus.it. “I minori devono essere obbligatoriamente muniti del modulo a firma dei genitori che comparirà al momento dell’iscrizione – prosegue Frigerio - Per i volontari, inoltre, è consigliato indossare scarpe e abbigliamento adeguato ed è necessario portare i guanti da lavoro o giardinaggio. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al Comune di Palestro e all’assessore Daniela Pizzin”.