Doppia castagnata ad Olcenengo

Un successo inaspettato che ha doppiamente ripagato l’impegno che la Pro loco di Olcenengo, presieduta da Stefano Ranghino, ha profuso lo scorso martedì 1 novembre per organizzare la castagnata nell’area antistante il cimitero del paese.

Diciamo doppiamente perché le numerose presenze hanno “caldeggiato” al sodalizio di riproporre questo piacevole evento tipicamente autunnale. E’ così, infatti, che domenica 6 novembre i volontari della Pro loco si sono nuovamente resi disponibili per una seconda castagnata, stavolta allestita in piazza Pajetta, che ha riscosso il pieno gradimento della popolazione. Con soddisfazione per l’ottima riuscita, Ranghino intende ringraziare i suoi collaboratori e tutti coloro - sia di Olcenengo che dei paesi limitrofi - che hanno partecipato alle due manifestazioni.