Trino: il Comitato del Gemellaggio ricorda Giancarlo Boschetti

"Era l’emblema della gioia di vivere, dell’energia, della curiosità, dell’andare alla scoperta di nuove sfide e di misurarsi con loro. Era un ragazzo di 83 anni".

Così Marina Gallarate, presidente del Comitato del Gemellaggio di Trino, descrive Giancarlo Boschetti, crescentinese di origini, classe 1939, laureato in Agraria all’Università degli Studi di Torino, scomparso recentemente e socio del Gemellaggio trinese.

"È stato un uomo di grande cultura e dai molteplici interessi, coltivati nel corso di una vita ricca di viaggi, di esperienze, di rapporti umani. Per noi del Comitato del Gemellaggio di Trino è stato un grande amico, un profondo conoscitore della storia della sua Crescentino e dei dintorni, ma soprattutto un compagno infaticabile ed entusiasta nelle numerose Marce dell’Amicizia del Gemellaggio a cui aveva preso parte fin dalle prime edizioni – aggiunge Gallarate - Il mio ricordo di Giancarlo inizia nel 2005, quando, durante un incontro di Gemellaggio a Trino, ci condusse in visita alla fortezza di Verrua Savoia, dove, sotto una pioggia battente, incantò i nostri gemelli con il racconto dell’assedio della fortezza del 1704. E di lì in poi iniziai a incontrarlo durante le Marce dell’Amicizia, camminatore instancabile del “Gruppo 1”, grande conversatore, ironico, animatore di piacevoli serate, sempre positivo, sempre proiettato verso il futuro. Il suo aiuto nell’organizzazione delle Marce che si sono svolte qui in Italia è sempre stato fondamentale nel suggerire una località, nel mettersi a disposizione per andare a fare i sopralluoghi, per contattare gli alberghi. Ancora ultimamente ci aveva accompagnato a Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo a stabilire i primi contatti per definire la marcia che si svolgerà il prossimo anno".

La presidente termina: "Quando si voleva organizzare una camminata in Monferrato, si chiamava lui che dopo due giorni ci forniva una rosa di itinerari, con la durata, il dislivello, i punti panoramici e quelli di interesse storico, nonché l’indicazione del ristorante, rigorosamente già provato e approvato. E la passeggiata non ci deludeva mai, anche perché lungo il tragitto c’era sempre una notizia storica, un aneddoto da raccontare. Per tutti noi è una grande perdita, Giancarlo Boschetti ci mancherà molto e senza di lui le Marce dell’Amicizia e le camminate in Monferrato non saranno più le stesse".