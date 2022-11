Alpini di Trino grandi protagonisti nelle iniziative cittadine

Gruppo Alpini Trino grande protagonista la scorsa settimana per le celebrazioni dell’anniversario di Vittorio Veneto, giornata delle forze armate e del combattente, la festa del IV Novembre, ma anche con la messa per gli Alpini alla chiesa della Cappelletta, seguita da vin brulè e caldarroste offerte dagli Alpini, e prima ancora dal servizio caldarroste per il rosario in oratorio del 1° novembre organizzato dalla parrocchia di San Bartolomeo e dall’Unione Ex Allievi Don Bosco col ricavato finale di 140 euro destinato alle attività dell’oratorio.

Il 4 novembre il capogruppo Massimo Olivetti e i suoi Alpini hanno dato lettura del messaggio del presidente nazionale dell’Ana Favero sotto la pioggia davanti al monumento all’Alpino d’Italia.

La sera stessa hanno preso parte al concerto della Banda cittadina “Giuseppe Verdi” al Paleologo dove sono stati lodati e ringraziati per quanto di bene fanno per la città.

Sabato hanno preso parte alla messa alla chiesa della Cappelletta per le penne mozze e a seguire hanno offerto caldarroste e vin brulè ai presenti.

Domenica mattina infine si è svolta le celebrazione istituzionale del IV Novembre alla quale hanno preso parte l’Amministrazione comunale con il sindaco Daniele Pane e i suoi assessori Elisabetta Borgia, Silvia Cottali, Roberto Gualino e Alberto Mocca, i vigili urbani trinesi guidati dal comandante Marco Tozzi, il Gruppo Alpini, la sezione trinese dell’Associazione Arma Aeronautica, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, la sezione trinese dell’Anpi, tutti dietro alla Banda “Verdi”.