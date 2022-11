Un convegno su "Gestire e certificare la parità di genere"

Lunedì 14 novembre alle 14.30, nella sede novarese di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) in C.so cavallotti 25, e in diretta streaming, Cnvv organizza - con la collaborazione tecnica di Bureau Veritas Italia, il patrocinio dell’Università del Piemonte Orientale e il sostegno di Intesa Sanpaolo - il convegno "Gestire e certificare la parità di genere - Opportunità, obblighi e incentivi per la parità e l’inclusione in azienda”.

I lavori saranno aperti dall’intervento di Carmen Aina (Dipartimento per lo Sviluppo sostenibile e la Transizione ecologica dell’Università del Piemonte Orientale) sul tema “Parità di genere: a che punto siamo?”, a cui seguirà la relazione di Claudia Strasserra (Chief Reputation Officer - Bureau Veritas Italia), dedicata a “La certificazione della parità di genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022: requisiti di certificazione, sgravi e premialità”.

La seconda parte dell’evento sarà dedicata alle testimonianze dell’impegno per la parità di genere di alcune aziende da tempo impegnate in quest’ambito. Interverranno: Carlamaria Tiburtini (Senior HRBP e Inclusion Leader - Avio Aero - GE Aviation Business), Elena Avogadro (Responsabile Struttura Diversity & Inclusion - Intesa Sanpaolo Spa), Luca Resnati (Country HR Director Italy and Head of Compensation & Benefit Western Europe - Schaeffler Group) e Davide Zurzolo (Controller e Project Development Manager - Newform Spa). Al termine è prevista una sessione di domande e risposte con i partecipanti.

Sarà possibile seguire i lavori in presenza (posti limitati, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con accesso in ordine cronologico di conferma) o in diretta streaming. Per partecipare è indispensabile inviare una mail di richiesta a [email protected] e attendere il riscontro con i dettagli operativi. L'evento fa parte del “Progetto ESG” - l’acronimo di Environment, Social, Governance che identifica gli indicatori di natura non finanziaria che misurano l’impatto ambientale (E), il rispetto dei valori sociali (S) e gli aspetti di buona gestione (G) di una organizzazione - di Cnvv, che fornisce alle imprese associate informazioni, formazione e consulenza attraverso webinar, convegni, corsi, visite di studio in aziende-modello, gruppi di lavoro, assistenza e consulenza per la redazione del “Bilancio di sostenibilità”, anche in convenzione con società specializzate.

La parità di genere (Gender Equality) è uno dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile ESG fissati dall’Onu (Agenda 2030 - Goal 5) e anche il Pnrr, nella missione 5, ha sottolineato l’importanza del ridurre le disparità, stanziando 9,81 miliardi per lo sviluppo di politiche di inclusione sociale. "A novembre 2021 la legge n.162 ha aggiornato il Codice delle Pari Opportunità istituendo tra l’altro, per attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle imprese, un sistema di certificazione della parità di genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022, che consente di avere accesso a sgravi contributivi e premialità nella concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento di investimenti e può essere adottato per la partecipazione a bandi di gara, avvisi e inviti da parte della pubblica amministrazione", fanno sapere d Confindustria.