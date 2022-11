Palazzolo: il programma del IV novembre

Verrà celebrata domenica mattina, 6 novembre, a Palazzolo, la ricorrenza del IV Novembre.

La celebrazione è organizzata dal Comune di Palazzolo unitamente al Gruppo Alpini, i Bersaglieri, le associazioni locali, e con la partecipazione della banda musicale “Fausto Nervi”. Alle 10,30 ci sarà il ritrovo in piazza Martiri della Libertà, e a seguire verranno posti gli omaggi floreali alla lapide ai caduti di Palazzolo nella Prima guerra mondiale, posta in viale della Rimembranza, e poi alla lapide al Milite Ignoto, nello stesso luogo. Alle 11 sarà celebrata la messa ed infine in piazza Giovane Italia ci sarà l’alzabandiera e l’omaggio al monumento ai caduti. L’Amministrazione comunale invita a partecipare gli alunni delle scuole materna ed elementare con le loro insegnanti.