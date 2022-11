Trino: tornano gli appuntamenti con la cultura

Proseguono domani, venerdì 4 novembre, gli appuntamenti del “Caffè letterario” di Federico Ottavis per ‘L Lantarnin dal Ranatè: alle 18 in biblioteca civica “Favorino Brunod” l’appuntamento è con “Edipo re” di Sofocle.

La prossima settimana torna anche l’appuntamento di “Dialoghi” di Massimiliano Sanfedino e Federico Ottavis sempre per l’associazione ‘L Lantarnin dal Ranatè. Venerdì 11 novembre alle 18,30 nel salone della biblioteca civica sarà ospite Massimiliano Paleari per “Alieni sulla Terra?”. Paleari è autore del libro “La Bibbia una storia inventata, un racconto senza Dio né Alieni”.

Sempre venerdì 11 novembre in biblioteca, alle 21 ci sarà un nuovo appuntamento con “Libriamoci” quando Raffaele Borghesio dialogherà con gli autori Marco Avonto, che parlerà del suo romanzo “Gli irredenti”, e Cristina Origone, che illustrerà il suo libro "Il sussurro della pioggia”.

Per quanto riguarda il primo incontro che era stato svolto per “Dialoghi”, è possibile visualizzare il video on-line, come reso noto da Sanfedino: "”Etica del Dovere” è stato l’appuntamento con Gabriele Franco. Una persona può fare del male senza essere malvagia? Era questa la domanda che assillava la filosofa Hannah Arendt quando nel 1961 seguiva il processo per i crimini di guerra contro Adolf Eichmann. In questo incontro sull'”Etica del Dovere” abbiamo citato Socrate, Epicuro, Hannah Arendt, Immanuel Kant, Jeremy Bentham. “Dialoghi” è una serie di incontri organizzati dall'associazione culturale ‘L Lantarnin Dal Ranatè. Sul mio canale YouTube basta attivare la campanella per seguire la première cliccando su questo link".