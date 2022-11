Trino: i cassonetti per abiti usati spostati al Cerd

Da questa settimana è possibile conferire gli abiti usati solo ed esclusivamente nei cassonetti dedicati che si trovano al Cerd di via della Repubblica a Trino. E’ possibile accedere all’ecocentro il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 11,45, il lunedì, e dalle 14 alle 16,45, il sabato dalle 8 alle 11,45. Chiuso martedì e giovedì.

Il sindaco Daniele Pane spiega: "Troppo spesso in questi anni ci siamo trovati di fronte a situazioni veramente poco dignitose, irresponsabili e indecorose, per questo d’accordo con Asm e gli uffici comunali abbiamo deciso di spostare i cassonetti per il conferimento degli abiti usati. A partire da questa settimana sarà quindi possibile conferire gli abiti usati negli appositi cassonetti solo al rinnovato Crd di via della Repubblica, negli orari di apertura".