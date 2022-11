Le feste di Halloween nel vercellese: la fotogallery

Grande partecipazione alle feste di Halloween.

(a.d.) Bambini, ragazzi, ragazze e adulti si sono radunati al Polifunzionale di Asigliano, accolti dalle gioiose musiche “Audyoled” di Valerio Rossi: forse non tutti sanno che la festa di Halloween non nasce in America ma ha origini antichissime rintracciabili in Irlanda, quando la verde Erin era dominata dai Celti. Halloween corrisponde infatti a Samhain, il capodanno celtico. Dall’Irlanda, la tradizione è stata poi esportata negli Stati Uniti dagli emigranti, che, spinti dalla terribile carestia dell’800, si diressero numerosi nella nuova terra.

Anche alla scuola dell'infanzia di Asigliano c'è stata una festa "a tema": "I coniugi Angela e Ferruccio Gnan collaborano con la nostra scuola a titolo gratuito attraverso un laboratorio intitolato 'Ricicreando' - spiegano le insegnanti - In occasione della festa di Halloween Angela si è recata a scuola per fare con i bambini ragnetti e fantasmini e per finire si sono travestiti da strega e da scheletro e sono venuti a scuola per fare con i bambini 'dolcetto o scherzetto?'. Ringraziamo la nostra dirigente scolastica Paoletta Picco che, nel rispetto delle regole anti Covid, ci ha permesso di attivare il laboratorio".

(p.av.) A Buronzo numerose persone hanno partecipato all’iniziativa “Halloween Horror night party”. I partecipanti in maschera hanno ballato con Alex Live Dj Set. Si è trattato dell’appuntamento promosso dal Comitato Buronzese Feste e Cultura in collaborazione con il Castello di Buronzo, il Comune e il gruppo giovani. Nel pomeriggio tanti bimbi hanno preso parte ai giochi e alla caccia al tesoro.

(s.g.) Festa nel pomeriggio di lunedì 31 anche a Ronsecco, grazie all'organizzazione della Pro Loco del presidente Alberto Porcelli: dopo il ritrovo e il truccabimbi, i partecipanti si sono recati per le vie del paese per "dolcetto o scherzetto?", per poi tornare nel salone comunale per giocare con il gonfiabile e gustare una ricca apericena a base di panissa ronsecchese.