Varallo: "Un cantiere per Gaudenzio Ferrari: la cappella Scarognino, prime considerazioni" è il tema della conferenza a cura di Benedetta Brison ed Emanuela Ozino Caligaris della Soprintendenza di Novara, rispettivamente Funzionarie Storico dell’Arte e Restauratore della Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. Brison e Ozino Caligaris condivideranno le prime riflessioni emerse dal cantiere ministeriale avviato nella cappella di Santa Margherita in Santa Maria delle Grazie a Varallo, affrescata da Gaudenzio Ferrari.

La conferenza è in programma venerdì 4 novembre alle 17,30 nel Salone dell'Incoraggiamento a Palazzo dei Musei. E' consigliata la prenotazione allo 0163 51424; [email protected]