Come da tradizione, la Pro Loco di Prato Sesia con l’ausilio di alcune associazioni locali ha organizzato anche quest’anno il raduno di auto e moto storiche abbinato alla sagra della castagna; contestualmente si è tenuto il mercatino d’autunno, il tutto nell’ampia area messa a disposizione dalla Parrocchia. Nonostante la giornata dal tempo incerto, la manifestazione ha avuto un successo di pubblico ed anche la presenza di mezzi storici è stata buona. Erano presenti pezzi di pregio, segnaliamo fra le moto una Guzzi Sport 16 del ’34, mentre fra le auto si è distinta una vettura centenaria di produzione francese, la Hotchkiss AM O 2+2 di produzione 1921 con avviamento a manovella. Non poteva mancare anche quest’anno la classica sfilata per le vie del paese, con il pubblico a fare da cornice. Quindi i partecipanti hanno gustato l’aperitivo prima di assaporare le specialità della cucina nei ristoranti locali. Nel pomeriggio si sono svolte le premiazioni, a tutti i partecipanti è stato dato un omaggio. La manifestazione è servita anche per mettere in evidenza le storicità di Prato Sesia, in particolare la Chiesa parrocchiale di San Bernardo del XIV secolo e, sul colle che sovrasta l’abitato, la torre medievale del castello di Sopramonte, alta una ventina di metri e quindi ben visibile anche dal basso.