Pulizia dell'alveo del fiume Sesia per tutelare il rione Isola

Borgosesia: lavori nel greto del fiume Sesia, tra il ponte di Agnona e quello di Aranco, per ripulire l’alveo del fiume e tutelare il Rione Isola, mettendo ben in evidenza la difesa spondale e scongiurare così qualsiasi problema legato ad eventuali piene del fiume.

"Abbiamo deciso di intervenire direttamente con fondi nostri - dice il sindaco Fabrizio Bonaccio – dopo che le lungaggini burocratiche ci hanno fatto perdere le speranze di veder intervenire la Regione per risolvere il problema: la gente dell’Isola sta aspettando i risarcimenti da ormai troppo tempo, non può aspettare anche la messa in sicurezza dell’area: occorre agire e noi agiamo. Ho emesso un’ordinanza per effettuare i lavori (visto che la Regione, dopo settimane dalla nostra richiesta, non ci ha ancora dato il via libera) e abbiamo affidato l’incarico ad una ditta specializzata".

L’intervento consiste nell’asportare tutta la legna che si è depositata nel letto del Sesia e nell’abbattere e sradicare gli alberi che ormai sono cresciuti sia nell’alveo che sulla difesa spondale: "L’obiettivo è rendere visibilissima tutta la sponda costruita a difesa del rione Isola – spiega ancora Bonaccio – in modo da avere sempre la situazione sotto controllo e poter intervenire prontamente per qualsiasi evenienza a tutela degli abitanti della zona".

Fabrizio Bonaccio si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe: "Purtroppo in questa vicenda non ci siamo sentiti supportati dalla Regione: a volte è davvero disarmante doversi scontrare con una burocrazia insormontabile, che pone paletti e non trova mai soluzioni. Comunque, la soluzione l’abbiamo trovata noi: al problema dei borgosesiani risponde il Comune di Borgosesia".