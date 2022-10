Trino e Palazzolo: tra Halloween, celebrazioni, musica e cultura

Halloween a Trino e Palazzolo, appuntamenti sacri e incontri culturali. Nei prossimi giorni ce ne sarà per tutti i gusti.

A Trino torna puntuale come ogni anno “TrinoWeen”, organizzata dall’Associazione Operatori Commerciali Trinesi. E’ in corso l’iniziativa di “Azzecca la zucca” nei negozi aderenti e il gioco consiste nel dare la possibilità ai clienti di indovinare il peso della zucca esposta. Per rendere più difficile il gioco si è deciso che la zucca non si può prendere in mano. Ogni negoziante metterà in palio qualcosa, come un buono spesa, una percentuale di sconto sul prossimo acquisto, un articolo del proprio negozio. I negozi aderenti ad “Azzecca la zucca” sono riconoscibili dalla locandina esposta in vetrina. Lunedì 31 ottobre dalle 17 al mercato coperto ci sarà invece lo spettacolo di bolle di sapone “Millebolle” a tema fiabesco.

Appuntamento con Halloween anche a Palazzolo: sabato 29 ottobre dalle 15,30 all’ex asilo infantile con ingresso da via Vittorio Veneto 19, il Comitato Gioventù Palazzolese, Amanda Bordin e Annamaria Rametta, proporranno “Happy Halloween”, un appuntamento dedicato ai piccoli del paese: alle 15,30 saranno accolti dalla strega Morgana, alle 16 via ai giochi e a “Dolcetto o scherzetto?” per le vie del paese, alle 18 la premiazione delle maschere, balli mostruosi, merenda per i bimbi offerta dal Comitato Festeggiamenti "Nuovo Gruppo Fagiolata", sempre all’ex asilo infantile. I bambini sotto i 10 anni devono essere accompagnati da un adulto. Il Comitato Gioventù Palazzolese ringrazia i genitori per la collaborazione nella realizzazione del programma, delle tappe e dei premi, il Nuovo Gruppo Fagiolata per il sostanzioso contribuito per la merenda dei bambini, e tutti coloro che hanno lavorato nella realizzazione delle decorazioni o hanno semplicemente lasciato un’offerta al Comitato Gioventù Palazzolese per la realizzazione degli eventi. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 3484184335.

Tornando a Trino, domenica 30 ottobre parte la nuova stagione teatrale promossa da ‘L Lantarnin dal Ranatè: alle 17 al teatro Orsa di piazza San Giovanni Bosco verrà proposta dalla Compagnia Teatrale Ikeatrando la commedia brillante “Delitto quasi perfetto” per la regia di Agata Tinnirello. Chi volesse avere informazioni può contattare Mario Martuzzi al 347-6466221.

Passando al sacro, martedì 1° novembre parrocchia di San Bartolomeo, Unione Ex Allievi Don Bosco e Gruppo Alpini Trino, organizzano il rosario in oratorio alle ore 21. Al termine del rosario, gli Ex Allievi offriranno le caldarroste preparate dagli Alpini e il ricavato della serata sarà devoluto all’oratorio.

La cultura: “La marcia su Roma cento anni dopo” è l’appuntamento promosso dall’Anpi, e patrocinato dal Comune di Trino, con la conferenza di Gianni Oliva di giovedì 3 novembre alle 20,45 nel salone della biblioteca civica “Favorino Brunod”.

La musica: venerdì 4 novembre alle 21 al Palazzo Paleologo si terrà il concerto della Banda musicale cittadina “Giuseppe Verdi” diretta da Bruno Raiteri: il programma prevede l’esecuzione degli inni nazionali, “Echi di trincea” di Fulvio Creux, “Habanera” dalla “Carmen” di Georges Bizet, “Il paese dei campanelli” di Virgilio Ranzato, “The Phantom Regiment” di Leroy Anderson, e “Super Nomadi” di Donald Furlano.