Santhià: l'ex Magliola aggiudicata all'asta a un gruppo immobiliare veneto. L'area, in piccola parte residenziale e in gran parte industriale vedrà ora una trasformazione. Il gruppo ha già preso contatti con l'Amministrazione comunale per poter procedere alla riqualificazione: si prospetta una conversione radicale con sviluppo logistico sulla parte industriale e in un secondo momento la riqualificazione della parte residenziale. Il primo step da affrontare sarà la bonifica e lo smantellamento dell’esistente e poi si porranno le basi per gli step successivi.

Questo l’iter. Una volta avvenuto il trasferimento da parte del giudice l’intenzione è di dar corso alla prima fase di bonifica e demolizioni. Al contempo verrà presentato il piano preliminare per la realizzazione delle nuove strutture. Soddisfatta di questa notizia, il sindaco Angela Ariotti che commenta: "E' senza dubbio una grande notizia per la nostra città. Nei mesi scorsi ci siamo incontrati in Comune con i rappresentanti del gruppo vincitore dell’asta, con cui in futuro continueremo a collaborare fattivamente per agevolare i lavori. Da un lato si provvederà alla riqualificazione e alla bonifica dell’area, dall’altro si prospetta la concreta possibilità di nuovi posti di lavoro, con sviluppo del territorio ed un grande impatto su Santhià".