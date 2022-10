Cattivi odori dalla rete fognaria: prime soluzioni

Borgosesia: primi risultati dopo anni di indagini per le problematiche olfattive nei dintorni di Montrigone. Si è conclusa la prima fase di intervento di Hydrodata, la società specializzata che ha operato sul territorio, e sono emersi alcuni dati significativi che potranno migliorare la situazione.

"L’intervento degli esperti di Hydrodata – spiega il vicesindaco Eleonora Guida – a costo zero per il Comune, ha riguardato per ora il primo tronco e si è articolato su diverse fasi, dal censimento alla caratterizzazione dei tronchi fognari, fino alla proposta di soluzioni. Ebbene, per le problematiche “odorigene” evidenziate in via Vittorio Veneto, causate dal Rio Reale, a seguito di un’indagine accurata ed approfondita sono state individuate le sorgenti dell’inquinamento e della conseguente emanazione di cattivi odori, e si procederà dunque a sanare la situazione. Nello specifico – aggiunge Guida – per quanto riguarda gli inquinatori privati, sono già stati contattati gli amministratori dei condomini, che verranno condotti passo passo verso la risoluzione del problema, attraverso alcune modifiche agli scarichi; per quanto invece riguarda le competenze pubbliche, il Comune si attiverà per risolvere la situazione nei tempi più rapidi possibili".

Le indagini proseguiranno poi sul secondo tronco, con gli stessi obiettivi. Nella stessa ottica, si è intervenuti nell’altra zona critica di Borgosesia, Aranco, dove molti scarichi non erano collettati ed i cittadini hanno spesso segnalato macchie sospette nello specchio d’acqua sotto al ponte: "In quest’area si sta procedendo con un intervento per collettare e regolarizzare la rete fognaria - spiega ancora Guida – in modo da risolvere definitivamente le problematiche emerse nel tempo".

Con questi due interventi si avvia la risoluzione di due problemi annosi e significativi per quanto riguarda la rete fognaria borgosesiana: "Il dovere del Comune è attivarsi per risolvere i problemi dei cittadini - conclude Guida - fin dal mio primo incarico, nel 2014, mi sono impegnata per trovare una soluzione a questi problemi non indifferenti, oggi con soddisfazione posso dire che stanno arrivando i risultati. Siamo consapevoli che la rete fognaria della nostra città è vecchia e problematica, ma poco alla volta riusciremo a risolvere le criticità".