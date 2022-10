Trino: rifiuti abbandonati in pieno centro

"Chiedo a tutti uno sforzo di responsabilità verso la collettività oltre che verso se stessi, segnalateci le situazioni di abbandono dei rifiuti con estrema precisione e tempestività, anche con nome cognome del trasgressore, non abbiate paura nel farlo, serve collaborazione. Scrivete alla mail della polizia municipale per denunciare questi fatti". L’appello lo fa il sindaco di Trino Daniele Pane ai suoi concittadini dopo gli ultimi episodi di abbandoni dei rifiuti addirittura in pieno centro.

"Adesso basta, siamo stufi, è ora di procedere con la tolleranza zero verso questi trasgressori – tuona Pane - Sono sinceramente molto stufo dell’atteggiamento di alcuni cittadini, fortunatamente pochi, che continuano a fregarsene del decoro, dell’educazione, e buon senso e del rispetto verso gli altri. Nel corso di questi quattro anni di mandato abbiamo raddoppiato la spesa per il verde pubblico e la pulizia e lo spazzamento stradale, investendo anche nell’acquisto di strumentazione che ci permettesse di rendere più pulita e ordinata la nostra città. La gran parte dei cittadini fa sforzi e sacrifici per fare in modo che la nostra città sia decorosa e dignitosa, basta però purtroppo qualche incivile o selvaggio, o qualcuno che addirittura se ne frega, per vanificare il lavoro di tutti gli altri, oltre che costringerci a rincorrere queste situazioni e aumentare la spesa a carico di tutti".

L’ultimo episodio: "E’ quanto abbiamo trovato mercoledì mattina, fortunatamente in pieno centro e quindi anche coperto dalle telecamere, che sono in visione da parte del corpo di polizia municipale per individuare il trasgressore e poi sanzionarlo. In questi anni però sono tanti, troppi gli episodi soprattutto in aperta campagna e o anche in zone periferiche attualmente non coperte da telecamere, e purtroppo spesso capita di non riuscire a risalire al trasgressore. Potenzieremo il servizio delle telecamere, aumenteremo la presenza e i controlli, avremo a breve in dotazione fotocamere trappola da installare un po’ ovunque, ma se continuiamo in questa direzione possiamo certamente dimenticarci la riduzione dei costi della Tari, anzi".