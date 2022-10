A26: chiusa nella notte tra il 27 e il 28 ottobre l'immissione verso Torino

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione del sottovia, dalle 22 di stasera, giovedì 27 ottobre, alle 6 di venerdì 28 ottobre, sarà chiusa, per chi proviene da Gravellona Toce, l'immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino.

"In alternativa, uscire alla stazione di Vercelli est e rientrare dalla stessa, per riprendere il proprio percorso in direzione di Torino. In ulteriore alternativa, immettersi sulla A4 verso Milano, uscire alla stazione di Biandrate e rientrare dalla stessa in direzione di Torino", consigliano da Società Autostrade.