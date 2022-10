Al via i cantieri per la riqualificazione delle rogge trinesi

Al via i cantieri per la riqualificazione delle rogge cittadine trinesi.

E’ partito infatti il primo dei tre cantieri che riguarda il rifacimento, la pulizia, la messa in sicurezza e l’ammodernamento dei corsi d’acqua di Trino. Il sindaco Daniele Pane e l’assessore Alberto Mocca hanno effettuato un primo sopralluogo con il direttore dei lavori e la ditta che sta eseguendo il primo lotto, per l’importo di circa 850.000 euro. I lavori avranno una durata di circa cinque mesi durante i quali verranno effettuate le operazioni che permetteranno di abbattere completamente in futuro i costi di manutenzione e di rendere più sicure le rogge. E permetteranno di avere un miglior scorrimento dell’acqua anche nei periodi di asciutta per evitare ristagni e cattivi odori, oltre che la crescita di piante ed erba. Gli altri due cantieri partiranno nei prossimi giorni per un totale complessivo di 2,5 milioni di euro di interventi.