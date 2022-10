Tavolo verde Agricoltura: incontri bimestrali per affrontare le criticità

Gentile direttore,

Cia (Confederazione italiana agricoltori) Novara Vercelli Vco ha partecipato all’incontro convocato dalla Provincia di Novara, nella persona del presidente Federico Binatti, alla presenza - tra gli altri - del senatore Gaetano Nastri e del vicesindaco del Comune di Novara Marina Chiarelli, per l’istituzione di un Tavolo verde dedicato all’Agricoltura, che avrà avvio a breve e si svolgerà ogni due mesi.

Alla riunione, Cia era rappresentata dal presidente provinciale Cia Andrea Padovani che spiega: "Siamo molto favorevoli a questa iniziativa istituzionale, che affronterà gli argomenti problematici del nostro settore, come, ad esempio, la fauna selvatica, la caccia, la pesca e gli aspetti agroambientali: tutti temi che hanno bisogno di una intermediazione politica continua e costante. Ci mettiamo a disposizione con la massima apertura per collaborare con gli enti preposti al Tavolo e trovare soluzioni a tutela dei nostri imprenditori. Speriamo che, oltre a Novara, altre province si dichiarino favorevoli ad una progettualità simile e diano vita ad analoghe iniziative: in questo modo la Regione avrà la sintesi dei territori e potrà trovare gli strumenti di intervento per i vari problemi".

Cia Novara Vercelli Vco