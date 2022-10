Trino: gli studenti dell'Alciati al Politecnico di Torino

Trasferta al Politecnico di Torino per gli studenti del liceo artistico “Ambrogio Alciati” di Trino nell’ambito di un progetto incentrato sul borgo di Leri. Ne parla l’assessore Silvia Cottali.

"Al Politecnico di Torino le studentesse e gli studenti del liceo artistico “Ambrogio Alciati” di Trino, in collaborazione con il Comune di Trino, hanno presentato una relazione sulla storia e i possibili sviluppi del borgo di Leri in lingua inglese agli studenti del corso di laurea magistrale di architettura. Gli studenti del corso di laurea presenteranno un loro progetto sulla riqualificazione del borgo a Trino al termine dell’anno accademico. Il progetto al Politecnico è rivolto principalmente agli studenti Erasmus, i quali la scorsa settimana sono venuti a Leri per un sopralluogo utile a redigere progetti di riqualificazione del borgo stesso. Abbiamo coinvolto il liceo artistico per realizzare una decina di lavori in inglese per ricreare la situazione attuale del borgo e le idee sul suo riuso, dalla pet therapy all’atelier degli antichi mestieri, e altro ancora".