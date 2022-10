Film su Enzo Ferrari: viabilità modificata per consentire le riprese

Hollywood sbarca a Verrua Savoia. Le colline si tingono di rosso Ferrari. Mercoledì 19 ottobre a Verrua Savoia, fino alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30, la viabilità sarà modificata per consentire le riprese cinematografiche del film dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari.

Il biopic diretto da Michael Mann uscirà nella primavera 2023. Enzo Ferrari sarà interpretato dal candidato all'Oscar Adam Driver mentre Penelope Cruz, già vincitrice dell'Oscar, sarà Laura Ferrari. Nel cast anche Shailene Woodley nel ruolo di Lina Lardi, Patrick Dempsey nel ruolo del pilota di auto da corsa Piero Taruffi e Jack O'Connell nei panni di Peter Collins. Il film è ambientato principalmente in Emilia Romagna, terra in cui è nata la Ferrari. Nelle scorse settimane le riprese si sono concentrate tra Modena e dintorni. La produzione ha individuato alcune ambientazioni anche in Piemonte. Verrua Savoia è stata scelta per le viste mozzafiato sulla pianura vercellese. Il Comune di Verrua Savoia ha consentito la modifica della viabilità nel tratto tra frazione Rocca e Fontanelle (incrocio di località Trucco).