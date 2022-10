Aperte le iscrizioni a "Trino che corre", maratona e mezza maratona

Continuano le iscrizioni alla maratona, alla mezza maratona e alla “Trino che corre” in programma il 4 dicembre a Trino.

La maratona “Città di Trino SanoRice” del prossimo 4 dicembre sarà una delle ultime della stagione italiana e dallo scorso anno è tornata ad affiancare la mezza maratona “Terre d’Acqua” che giungerà alla sedicesima edizione. Quello di Trino è diventato un vero e proprio festival del podismo. Infatti il programma di gare è fatto appositamente per permettere a tutti gli appassionati di competere, ognuno per le proprie possibilità. Ecco così che al fianco di maratona e mezza non mancherà la “Trino che corre”, prova competitiva e non di 6 chilometri. Inoltre quest’anno la maratona assegnerà i titoli regionali e provinciali Fidal per Biella e Vercelli.

L’appuntamento sarà in piazza Comazzi al mercato coperto con ritrovo alle 7,30, partenza dei maratoneti alle 9, la mezza maratona al via alle 10 e alle 10,15 la “Trino che corre”. Le iscrizioni sono già aperte a prezzo scontato: 25 euro per la maratona e 15 euro per la mezza, entro il 4 novembre, per poi affrontare un aumento di 5 euro. L’appuntamento è organizzato dal Gruppo Podistico Trinese con il Torball Club Vercelli. E’ possibile reperire informazioni sulle corse alla pagina Facebook delle due società e sul sito www.gptrinese.it.