Campagna Lilt: al parco Magni una panchina rosa

Borgosesia: giovedì 20 ottobre, alle 11, verrà inaugurata al parco Magni una panchina rosa, che il Comune ha approntato in segno di adesione alla campagna promossa dalla Lega Tumori Nazionale per la sensibilizzazione in tema di tumori femminili.

"Come amministratrice e come donna – dice la vicesindaco Eleonora Guida – ho subito abbracciato la proposta della Lilt di colorare di rosa una panchina da posizionare in un luogo significativo della nostra città. Con il supporto del Sindaco e di tutta la Giunta, ho dato incarico al nostro ufficio tecnico di creare una panchina ad hoc e giovedì, insieme alla fiduciaria comunale Maria Costagliola Auteri e a tante altre donne coinvolte in questa importante iniziativa, la inaugureremo al parco Magni".

L’obiettivo è di sensibilizzare quotidianamente la popolazione, e le donne in particolare, sul tema dei tumori femminili e della prevenzione: "La panchina rosa sarà un bell’oggetto di arredo per il nostro parco – conclude Eleonora Guida – che avrà la funzione importantissima di sollecitare le donne e gli uomini a riflettere sulla propria salute e a fare tutto il necessario per conservarla".