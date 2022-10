Il lato oscure delle fiabe per aprire i festeggiamenti dei 5 lustri

Santhià: al via domani gli appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale per festeggiare i 25 anni della biblioteca civica di via Dante. Si parte martedì 18 ottobre alle 19 con un aperitivo: in contemporanea si potrà assistere a divertenti sketch teatrali proposti dall’associazione culturale TiArt. A seguire, alle 20,45, la santhiatese Milena Vallero presenterà al pubblico “Villains – Il lato oscuro della fiabe”. Vallero fa parte di una squadra di 18 scrittori che hanno ripreso diciotto fiabe tradizionali, narrate però dal punto di vista del "cattivo".

Mercoledì 19 ottobre alle 17,30 inizio della giornata a tema “Allegria in rima” con lettura animata a cura di Umberto Bolzon “Don Prusot”, Graziella Dellavalle autrice della casetta del book crossing del Bosco in Città per conto di Inner Wheel e presentazione del libro “Poesie Notturne” dell’autore vercellese Matteo Bonino.

Giovedì 20 ottobre alle 17,30 celebrazione ufficiale dei 25 anni della biblioteca: ospite della serata Bruno Gambarotta, che inaugurò la Civica nel 1997. Saranno presenti sindaci, amministratori, collaboratori e volontari che si sono avvicendati nel corso dei 5 lustri. A conclusione della serata taglio delle torte.