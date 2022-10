Sostegno alla locazione: bando aperto dal 16 ottobre al 17 novembre

Trino, sostegno alla locazione: è possibile contattare il numero 0161 806015 per fissare l’appuntamento per la consegna delle domande e i relativi allegati per il bando relativo all'annualità 2022, solo per i residenti. La durata di apertura del bando è prevista dal 17 ottobre e la scadenza è stabilita alle 12 del 16 novembre. Sul sito www.comune.trino.vc.it è possibile trovare tutta la documentazione necessaria.

I criteri per poter partecipare al bando

Per partecipare bisogna essere titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a 6.000 euro. I soggetti interessati devono essere in possesso di una attestazione Isee 2022 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti quanto segue: fascia A, valore del reddito complessivo, riportato nella attestazione Isee 2022, uguale o inferiore a 13.619,58 euro.

Per la fascia A e per la fascia B il valore Isee deve essere inferiore a 21.752,42 euro, limite per il 2022 per l’accesso all’edilizia sociale. In applicazione del principio di gradualità in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l’accesso alla ripartizione della fascia B è condizionato all’integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia A come raccolto dai Comuni. Se le risorse non saranno sufficienti per soddisfare tutta la fascia B, verranno assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all’incidenza del canone più alta.

Inoltre gli interessati non devono essere assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi assegnatari di contributi pubblici, non devono essere conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nel 2022 tramite le Agenzie sociali per la locazione, e non devono essere conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole erogati nel 2022.

Inoltre non devono essere richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili, di qualunque categoria catastale, ubicati in qualsiasi località del territorio italiano: concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione.

Possono accedere ai contributi del fondo di sostegno alla locazione 2022 i conduttori nel cui nucleo familiare ci sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.