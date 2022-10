Il mondo cambia, dobbiamo ricostruirlo

Inaugurata la mostra Il mondo che cambia curata da Collezioni.

Mostre Turismo e Prola Tratti d’Arte che raccoglie le opere di sette artisti riuniti con l’intento di rappresentare dubbi e speranze di un mondo che cambia molto velocemente.

Le opere di Maria Giulia Alemanno, Paolo Bellotto, Nadia Kuprina, Graziano Irrera, Albino Reggiori, Eugenio Reverso, Alberto Schiavi, pensate per ognuno in un originale allestimento come una piccola mostra personale, sono accompagnate da un corpo di incisioni di carte geografiche ricavate da libri antichi di Prola Tratti d’Arte così da creare un intreccio tra percorsi storici e finzione artistica.

Al taglio del nastro la pittrice Maria Giulia Alemanno e il sindaco Vittorio Ferrero. "Oltre alla bellezza dell’arte che lo sa raffigurare, il mondo che cambia bisogna “aggiustarlo” per averlo di nuovo bello e pulito anche nelle relazioni sociali" dice il primo cittadino.

I ringraziamenti dell’amministrazione comunale sono andati a Giovanni Bandirali e Pino Pezza impegnati insieme a Denise e Graziano Prola nell’organizzazione della mostra all’interno dell’ex chiesa della Resurrezione, uno spazio espositivo molto suggestivo.

"Una cosa che mi ha colpita sono gli allestimenti molto originali, fatti con materiale di recupero – spiega l'assessore alla cultura Antonella Dassano - Gli artisti hanno voluto trasmettere un messaggio di presa di coscienza e di responsabilità verso il nostro pianeta, tra alcuni anni sarà un mondo invivibile, un mondo capovolto, trasformato, snaturato, frammentato, tocca a noi impegnarci per ricostruirlo".

La mostra si potrà visitare fino al 23 ottobre nei seguenti orari: sabato e domenica 10–12,30 / 16–19 / 20,30–22,30.