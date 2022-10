A Leri Cavour uno dei più grandi impianti fotovoltaici del Nord Italia

Al via la costruzione dell’impianto fotovoltaico di Enel Green Power a Leri Cavour.

L’area è vicina alla ex centrale “Galileo Ferraris” ed è di 130 ettari: l’impianto prevede quasi 160.000 moduli, una potenza da 86 MegaWatt e accoppiato ad un accumulo accumulo elettrochimico da 25 MegaWatt in grado di contribuire all’adeguatezza del sistema elettrico e fornire servizi ancillari alla rete. A regime l’impianto, uno dei più grandi del nord Italia, produrrà circa 130 GigaWattora ogni anno, evitando l'emissione in atmosfera di circa 56.000 tonnellate di CO2 e l’utilizzo di 29 milioni di metri cubi di gas, sostituendolo con energia rinnovabile prodotta localmente.

Grazie al dialogo con il territorio e in un’ottica di sostenibilità, oltre alla realizzazione dell'impianto il progetto prevede interventi di recupero architettonico e funzionale di alcuni edifici nel borgo di Leri e un intervento di recupero di un tratto del tracciato storico della strada di collegamento fra il borgo di Leri e la cascina Colombara. Eleonora Petrarca, responsabile Business Development Italia di Enel Green Power spiega: "L’avvio della costruzione di questo impianto rappresenta un ulteriore passo avanti per la nostra strategia di crescita delle rinnovabili in Italia. Grazie ad un dialogo costruttivo e positivo con il territorio, con questo progetto Trino torna protagonista della produzione energetica e lo fa in maniera sostenibile e guardando al futuro, in linea con gli obiettivi nazionali, europei e globali di riduzione delle emissioni e di decarbonizzazione".

Il sindaco Daniele Pane aggiunge: "Finalmente vede la luce un progetto strategico per il territorio, ancor più nel contesto della crisi energetica che stiamo attraversando, un risultato raggiunto nonostante le consuete difficoltà burocratiche che accompagnano i processi autorizzativi nel nostro Paese, su cui ci auguriamo che il Governo saprà intervenire. Questo progetto, e l’impianto di accumulo batterie previsto sempre nell’area della ex “Galileo Ferraris”, su cui avvieremo presto il tavolo tecnico, sono progetti prioritari per la nostra amministrazione, perché portano vantaggi sotto diversi punti di vista, quali le risorse destinate alla riqualificazione del borgo di Leri".

Davide Gilardino, presidente della Provincia di Vercelli, afferma: "Grazie a un lavoro sinergico, siamo riusciti a garantire un progetto strategico per la produzione di energia e nel contempo rispettoso dell’ambiente, perseguendo tematiche su cui ci stiamo impegnando molto come amministrazione provinciale. La Provincia richiede, inoltre, ricadute positive per i territori che ospitano nuovi impianti tecnologici, e nel caso specifico l’attenzione è stata posta sul borgo di Leri che vedrà una riqualificazione nell’ottica della salvaguardia del patrimonio socio-culturale includendo il recupero e la valorizzazione della viabilità storica. Siamo soddisfatti per quello che si dimostra essere un punto di partenza per attrarre nuove risorse del Pnrr e rilanciare lo sviluppo economico sostenibile del nostro territorio".

"Siamo decisamente soddisfatti per questo importante insediamento, che costituisce una risposta concreta anche alle esigenze delle imprese, sia per la scelta dell’azienda di valorizzare il nostro territorio sia per la collaborazione che si è attivata tra gli enti locali. Siamo di fronte a un impianto di dimensioni finora senza precedenti nel Nord Italia, che sarà completamente “green” dal punto di vista dell’impatto ambientale e che verrà realizzato senza alcun consumo di suolo: quindi perfettamente in linea con i temi della transizione ecologica su cui la sensibilità delle nostre imprese è notevole e crescente". Queste le parole del presidente Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa. "Questo nuovo impianto – aggiunge Filippa – è destinato a diventare un fiore all’occhiello per tutto il Vercellese, un polo di avanguardia nelle best practices sulla sostenibilità e un esempio concreto di quanto le nuove tecnologie possano consentire di migliorare l’efficienza del sistema produttivo, diventando sempre più indispensabili per il futuro".