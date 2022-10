Trino: novità sulla raccolta differenziata di rifiuti

Novità sul conferimento dei rifiuti al Cerd di via della Repubblica e sul ritiro dei sacchetti per l’indifferenziata per le utenze condominiali e per quelle non domestiche.

Le comunica il Comune di Trino che fa presente come ora il Cerd accetta anche i rifiuti Raee, ovvero i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il Centro di raccolta differenziata di via della Repubblica è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 11,45 e dalle 14 alle 16,45, il sabato dalle 8 alle 11,45. E’ invece chiuso il martedì e il giovedì. Per i rifiuti speciali, ovvero olii esausti, vernici, batterie, è a disposizione l’ecomobile l’ultimo sabato di ogni mese dalle 8 alle 11,30.

Il Comune di Trino informa anche che nel calendario fornito da Asm, a causa di un errore non è stata inserita correttamente la raccolta del cartone commerciale che invece avviene ogni settimana sempre al mercoledì: è pertanto da esporre il martedì sera e viene raccolto lungo tutta la giornata di ogni mercoledì. Infine da lunedì 17 ottobre per le utenze condominiali e quelle non domestiche sarà possibile recarsi all'ufficio di polizia municipale per ritirare la fornitura annuale per il 2023 di sacchetti di indifferenziato.