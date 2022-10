Raccolta rifiuti: sportello Seso aperto 3 giorni a settimana

Borgosesia: nuove date d’apertura per lo sportello Seso. Accesso da via Monterosa, dal prossimo 24 ottobre. Per coloro che necessitano di ritirare sacchetti o contenitori e pagare i servizi ricevuti, lo sportello sarà aperto tre giorni a settimana, ed esattamente lunedì, mercoledì e sabato. Resta invariato l’orario: dalle 8,30 alle 12,30. Per prenotare i servizi, come sempre è possibile contattare gli uffici Seso al numero 0163 23490.

L’obiettivo, come sottolinea il sindaco Fabrizio Bonaccio, è quello di avere un servizio efficiente a tutela del decoro urbano e dell’ambiente, frutto della collaborazione tra amministrazione e cittadini.