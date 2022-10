Trino: raccolti 550 euro dai barattoli di caffè pro Aido

Ha avuto successo l’appuntamento in piazza di sabato scorso a Trino con l’Aido.

Durante il mercato, i volontari trinesi, per la raccolta fondi nazionale Aido sponsorizzata dalla Illy Caffè, hanno proposto un barattolo di caffè. L’iniziativa, a fronte di 48 barattoli della Illy ha fruttato un ricavato di 550 euro di offerte. Domenica per la giornata nazionale dell’Aido è stata poi celebrata la messa per i soci e donatori di organi defunti in chiesa parrocchiale, dove al termine è stato offerto il calendario 2023 “Donatori di vita”.

Intanto continua con successo l’iniziativa “Una scelta in Comune”, promossa dall’Aido con la collaborazione dell’ufficio anagrafe: sono giunte a 1.067 le dichiarazioni di volontà relative alla donazione di organi e tessuti in città.