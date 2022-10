Campertogno: raccolta fondi online per aiutare la segheria dopo l'incendio

Valsesia, dopo l'incendio alla segheria Giordano di Campertogno, avvenuta il 30 settembre scorso, è partita una raccolta fondi online per aiutare i titolari nell'opera di ricostruzione.

“In questi momenti è necessario che la comunità si dimostri unita verso una realtà che ha scelto di rimanere in Valsesia, creando un business che permette di rendere vivo il luogo che hanno deciso di chiamare casa”, spiegano i promotori dell'iniziativa. Su GoFundMe è perciò partita una raccolta fondi in aiuto della Segheria Giordano di Campertogno, in provincia di Vercelli, in gran parte distrutta da un incendio lo scorso 30 settembre.

“L’associazione Cuore Attivo Monterosa - si legge - si occuperà di raccogliere, rendicontare e girare tutto alla famiglia Giordano”. “Grazie a tutti dell'impegno e dell’aiuto”, concludono Michele Cucchi e Gualty Vietti, organizzatori della raccolta, arrivata in pochi giorni a 4.800 euro.

La campagna di raccolta fondi è raggiungibile a questo link.