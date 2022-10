Arriva il Piano del colore, cardine delle politiche urbanistiche

Borgosesia: il vicesindaco Eleonora Guida, con delega all’Urbanistica, annuncia che presto in città arriverà il Piano del colore, uno dei cardini delle politiche urbanistiche nelle città italiane, il cui obiettivo principale è la riqualificazione dell’immagine dei centri urbani, con conseguente tutela del patrimonio edilizio e valorizzazione del paesaggio urbano.

"Abbiamo affidato l’incarico per lo studio del Piano del colore allo Studio di Architettura Bianchetti di Milano, individuato per il suo curriculum d’eccellenza – aggiunge Eleonora Guida – gli esperti lavoreranno in collaborazione con la Soprintendenza, in modo che anche la nostra città, come le principali città italiane, avrà una mappatura dei colori utilizzabili, codificati, identificabili e rintracciabili senza difficoltà".

L’operazione renderà molto più snelle le procedure degli uffici comunali preposti al rilascio e alla verifica dei titoli edilizi, e della Commissione edilizia e locale del paesaggio, che già oggi hanno l’incarico di approvare i colori proposti per interventi di ritinteggiatura delle facciate.

Nei prossimi giorni, i tecnici dello Studio Bianchetti che dovranno fare le valutazioni per la redazione del Piano del colore effettueranno i sopralluoghi in città: "Invito i cittadini a non allarmarsi se vedranno persone che fotografano le varie zone di Borgosesia – conclude Eleonora Guida – e ringrazio tutti i borgosesiani per la collaborazione: lavoriamo per rendere la nostra città più bella".