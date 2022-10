Un raduno itinerante di auto storiche tra Pray, Lozzolo e Baraggia

Un raduno itinerante per visitare un castello, passare con le storiche nel verde della Baraggia e fermarsi a tavola per socializzare e gustare alcune specialità piemontesi. Questo in sintesi il programma del 13° raduno organizzato dal Valsessera Jolly Club Classic domenica 9 ottobre.

Il ritrovo di buon mattino nella località di Pray presso la sede del Valsessera Jolly Club. Terminata la colazione verso le 10,30 gli equipaggi sono partiti alla volta di Lozzolo transitando per Crevacuore e Sostegno. All’arrivo le storiche hanno gremito l’ampio

piazzale del castello. Davanti al portone d’ingresso facevano bella mostra tre esemplari degni di nota: la Citroen DS 21 Pallas, la Mercedes 230 SL detta Pagoda e la Lancia Aurelia B 12 (poi premiata). Da segnalare anche la presenza di una rara AMC Pacer, vettura americana prodotta nella seconda metà degli anni ’70 piuttosto originale. Quindi è iniziata la vista guidata al maniero, che venne edificato nel corso del XIII secolo (si ipotizza il 1250) ed acquisito nel 1302 dai Conti Avogadro. Nel corso dei secoli ha subito vari passaggi di proprietà e trasformazioni; è attualmente sede di un’enoteca. La parte più antica risalente al Duecento è l’ala nord; caratteristica al primo piano “la stanza degli amici”, realizzata dal pittore Vittorio Avondo nel 1866, dove si era rifugiato con altri in un periodo di pandemia che aveva colpito Torino. Consumato l’aperitivo e visitata l’enoteca, i radunisti hanno lasciato il castello e sono partiti alla volta di Mottalciata, attraversando le campagne caratteristiche della Baraggia. Li attendeva il pranzo in un ristorante in aperta campagna, dove gustare fra l’altro il caratteristico fritto misto alla piemontese.