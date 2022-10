Trino: tutto esaurito per le mele dell'Associazione italiana sclerosi multipla

Gruppo Alpini Trino, Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e Associazione Arma Aeronautica ancora una volta insieme per l’Aism.

Sabato scorso le tre associazioni d’arma trinesi hanno messo a disposizione della causa i propri volontari che a metà mattinata avevano già completamente distribuito le sei scatole delle mele per la raccolta fondi per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per sostenere la ricerca scientifica su questa malattia. Un tutto esaurito rapido e promosso anche dalla fiducia dei trinesi in queste tre associazioni d’arma e i loro volontari.