Strade chiuse per il passaggio della gara ciclistica “Gran Piemonte”

Crescentino: giovedì 6 ottobre strade chiuse per il passaggio della corsa ciclistica “Gran Piemonte” Omegna-Beinasco. La carovana transiterà sul territorio crescentinese provenendo da Lamporo e diretta a Verrua Savoia-Cavagnolo. Le vie interessate dal transito saranno via Galileo Ferraris, via Mazzini, Via Bertolè Viale, Via IX Martiri, viale Barrilis, Viale Po.

Tutti gli incroci e gli accessi privati che si intersecano con tali vie saranno chiusi dalle 13 alle 15. Saranno completamente chiuse al traffico l’intersezione tra strada Monte e la SP 2, l’intersezione tra San Grisante e la SP2, tutte le traverse interne di via Galileo Ferraris, l’intersezione tra via Galileo Ferraris e via Aldo Moro e quella tra via Mazzini e via Bertolè Viale, la rotatoria tra via Bertolè Viale e via IX Martiri. Chiuse anche le intersezioni tra via IX Martiri e via Viotti/corso Roma, via Clerico, via Bolongara, via Rossaro. Chiusa la rotatoria tra via IX Martiri e viale Barrilis e le intersezioni di via Barrilis con via Foscolo e via Carducci. Interdetta al traffico anche la rotatoria di via Po su Viale Barrilis e di via Po sulla SP2. Garantito l’eventuale transito di mezzi di soccorso.