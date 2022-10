Gara ciclistica "106° Gran Piemonte": modifiche alla viabilità

Santhià: modifiche alla viabilità in città a causa della gara ciclistica internazionale professionistica "106° Gran Piemonte". Giovedì 6 ottobre dalle 10,30 alle 14,30 e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nei seguenti tratti: corso Nuova Italia nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Tagliamento e l’intersezione con via Matteotti; via Matteotti nel tratto compreso tra l’intersezione con il corso Nuova Italia e l’intersezione con via Adua; via Matteotti nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Corsica e l’intersezione con corso 2 Giugno.

Per consentire agli atleti che arrivano da Carisio, proseguendo in direzione Tronzano, il passaggio nelle strade cittadine, si prevede la chiusura delle strade con divieto di transito nelle seguenti strade, dalle 12,30 alle 14,30: corso Sempione nel tratto dall’inizio del territorio comunale fino all’intersezione semaforica con il corso XXV Aprile; corso XXV Aprile nel tratto compreso tra l’intersezione semaforica con corso Sempione e l’intersezione rotatoria con via Tagliamento; via Tagliamento lungo tutta l’estensione della via; corso Nuova Italia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Tagliamento e l’intersezione con via Matteotti e via Gramsci; via Matteotti nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Nuova Italia e l’intersezione rotatoria con corso 2 Giugno; corso 2 Giugno lungo tutta l’estensione della via fino al termine del territorio comunale. Per l'occasione, al fine di evitare problemi di viabilità, le lezioni scolastiche termineranno eccezionalmente alle 12 per tutte le classi della primaria Collodi ed alle 12,10 per tutte le classi delle scuole medie.

La stazione ferroviaria , che rimane inaccessibile in auto nell'orario di chiusura al transito di via Tagliamento ovvero dalle 12,30 alle 14,30, rimane raggiungibile solamente a piedi utilizzando il sovrappasso di corso Vercelli.