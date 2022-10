Asl Vercelli: nuove modalità di erogazione dei servizi per l'assorbenza

Dal 1° ottobre 2022 all'Asl Vercelli è entrata in vigore la nuova modalità di gestione della parte logistica di supporto all’erogazione dei presidi per assorbenza, che non prevede più il servizio al cittadino tramite contact center per ordinare o definire il fabbisogno.

Pertanto sia per l’attivazione che per il rinnovo di una fornitura già attiva l’assistito, o chi se ne prende cura, dovrà rivolgersi esclusivamente ad un punto di erogazione autorizzato (farmacie, parafarmacie e negozi/ortopedie autorizzati). Poiché la fornitura sarà trimestrale è necessario da parte dell’assistito, o da chi se ne prende cura, rinnovare la richiesta ogni tre mesi, con la possibilità ogni volta di modificare il punto di erogazione e la modalità di consegna.

L'Asl Vercelli fa sapere che la consegna dei prodotti per l’assorbenza avverrà:

Al domicilio indicato dall’assistito nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 19, con preavviso di almeno due giorni e con l’indicazione di una fascia oraria non superiore a due ore. In fase di consegna l’autista sarà munito di tesserino di riconoscimento e i pacchi rispetteranno le normative in tema di privacy circa il confezionamento.

All'arrivo all'indirizzo di consegna l'austista consegnerà all'assistito i prodotti direttamente al piano dell'abitazione e richiederà apposita firma di ricevuta sul palmare in dotazione. In caso di mancata consegna l'autista rilascerà una cartolina di tentata consegna nella cassetta postale dell'utente in cui saranno indicate le modalità del prossimo tentativo di consegna.

Nei punti di erogazione (farmacie, parafarmacie e negozi/ortopedie autorizzati).

Per l’attivazione di una nuova fornitura, occorrerà far pervenire il piano terapeutico all’Ufficio Protesica dell’Asl di Vercelli per la necessaria autorizzazione con una delle seguenti modalità:

Tramite il Medico di base che la invierà tramite portale dedicato;

tramite invio all’indirizzo mail [email protected]

Nell’impossibilità di utilizzare una delle due modalità precedenti occorre presentarsi allo sportello del servizio Protesica negli orari di apertura. Inserita l’autorizzazione a sistema da parte dell’Asl nei minimi tempi tecnici, l’assistito potrà rivolgersi presso il punto di erogazione territoriale prescelto.

Per avere informazioni rispetto alle consegne, ritardi, solleciti, resi, cambi ecc. sarà possibile fare riferimento:

direttamente al punto di erogazione dove è stata effettuate la richiesta;

al Call Center della ditta Saf srl, responsabile della logistica;

alla propria Asl per informazioni sulle pratiche;

Contatti della ditta Saf srl: numero verde 800.538.999 attivo H24; numero fisso 011-0240506, che sarà anche quello da cui gli utenti saranno contattati per concordare le consegne, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; mail: [email protected]

Gli utenti potranno avere necessità di richiedere:

un ritiro: materiale da ritirare per inutilizzo, per esempio per avvenuto decesso, presso punto di erogazione o presso il domicilio;

un cambio: richiesta di ritiro di materiale consegnato, ritenuto non adeguato, e richiesta di nuova consegna, con inserimento del dettaglio;

uno sblocco: richiesta di rendere nuovamente disponibile una autorizzazione, per un nuovo ordine, preceduta dal rifiuto alla consegna.

Nei punti di erogazione sarà possibile attivare un ritiro o un cambio. Il cambio necessita di preventiva autorizzazione della Asl, presso cui saranno rese disponibili le funzioni di ritiro e sblocco. Il Call center della ditta Saf gestirà la fase logistica dei ritiri o sblocchi. Lo sblocco necessita di autorizzazione della Asl. Gli sblocchi, una volta inseriti dalla Asl o dalla stessa autorizzati, necessitano di un nuovo passaggio in un punto di erogazione per l’eventuale inserimento di un nuovo ordine.