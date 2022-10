"Si può accendere prima del 15 ma il senso civico è d'obbligo"

Borgosesia: per riscaldare la casa prima del 15 ottobre non serve l'ok del Comune, ma il senso civico è d'obbligo. E' il messaggio che arriva dall'Amministrazione comunale. Con le prime avvisaglie del freddo, sono numerosi coloro che si sono rivolti in municipio per sapere se sia stata emessa un’ordinanza che permette l’accensione anticipata dell’impianto di riscaldamento.

"È molto semplice – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio – la normativa dice che non occorre la deroga del Comune per accendere il riscaldamento prima del 22 ottobre, deroga che invece siamo tenuti ad adottare per estendere eventualmente il periodo di accensione in primavera, in caso di freddo fuori stagione".

Il riscaldamento dunque può essere acceso, in caso di calo di temperature, anche prima del 15 ottobre, attenendosi a quanto espressamente indicato dal D.P.R.74/2013, e cioè che è consentito accendere i termosifoni per non più di 7 ore al giorno.

"Visto il periodo critico che stiamo attraversando - aggiunge Bonaccio – chiedo ai miei concittadini di valutare con senso di responsabilità la possibilità di rinunciare ad una accensione anticipata se questa non sia più che necessaria: laddove ci siano persone anziane o malate, non v’è dubbio che sia legittimo farle stare ad una temperatura confortevole. Per tutti gli altri casi, proviamo tutti ad indossare un maglioncino un po’ più pesante nell’ottica sia di contenere le bollette che dovremo pagare in prima persona, sia di fare la nostra parte in questo momento di crisi energetica".