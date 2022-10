Passaggio della Gran Piemonte di Ciclismo: modifica alla circolazione

Borgosesia: modifica al traffico per il passaggio della Gran Piemonte di Ciclismo, 106° trofeo per professionisti d’elite, in programma giovedì 6 ottobre. In partenza da Omegna, la corsa transiterà per Borgosesia intorno alle 12,30.

"Nell’ottica di ridurre al minimo i disagi alla circolazione, tutte le strade interessate dal passaggio dei corridori saranno interdette alla circolazione dalle 12 fino al passaggio dell’ultimo concorrente in gara - spiegano dal Comune -. L’itinerario stabilito dagli organizzatori vede coinvolte nell’evento le seguenti vie cittadine: Per Valduggia, Montrigone, Vittorio Veneto piazza Cavour, viale Fassò, piazza Moscatelli, corso Vercelli ed Sp 299 in direzione Serravalle Sesia. Su tutto il tracciato vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata giovedì 6 dalle 8,30 alle 13".



"Si tratta di un evento sportivo di grande rilievo – sottolinea il sindaco Fabrizio Bonaccio – e per la nostra città è un onore far parte del percorso, che si snoda su 198 km tra le province di Novara, Vercelli, Biella e Torino. Avremo alcune piccole limitazioni alla circolazione, concentrate in una sola ora: ringrazio tutti i borgosesiani per la collaborazione, che sono certo non faranno mancare e non dimentichiamoci di fare il tifo per i nostri corridori, che porteranno una ventata di allegria sulle nostre strade".